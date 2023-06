Laroxil: si può assumere in gravidanza?

Una domanda di: Nagham

Sto assumendo 6 gocce di Laroxyl per emicrania e cefalea tensiva e ho scoperto di essere incinta. La mia domanda è: posso continuare ad

assume Laroxyl in gravidanza? Grazie mille.





Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Nagham,

gli studi sull’uso di amitriptilina (Laroxyl) in gravidanza hanno prodotto risultati contrastanti e non conclusivi.

Uno studio ha osservato un aumento del rischio di difetti cardiaci nel feto, non confermato da altri. In generale, però, i dati sull’uso di questo antidepressivo in gravidanza sono limitati e pertanto è consigliabile cautela nel suo impiego. Le suggerisco di valutare con il suo medico e con il ginecologo/la ginecologa se proseguirela terapia con amitriptilina o individuare un farmaco alternativo. Cordiali saluti:



