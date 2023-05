Laroxyl per la prevenzione dell’emicrania: si può assumere in gravidanza?

Una domanda di: Angela

Salve sono una donna in gravidanza e soffro di cefalea muscolo tensiva da almeno due anni. Il neurologo mi aveva prescritto prima della gravidanza Ezequa 30 mg una compressa dopo pranzo e 10 gocce di Laroxyl la sera prima di andare a letto. Le compresse ho continuato a prenderle normalmente le goccee di Laroxyl le ho ridotte già da un anno a quattro o cinque gocce alla sera, adesso che sono in gravidanza e persiste il mio mal di testa posso prendere Laroxyl la sera oppure qualche altra alternativa ? Ho chiamato il centro antiveleni e mi hanno riferito che non è possibile prendere questi farmaci in gravidanza, non so cosa fare aiutatemi.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, ho una buona notizia per lei! In gravidanza si può assumere Laroxyl gocce in prevenzione della cefalea, a patto di restare entro le dieci gocce giornaliere. Quanto alla duloxetina, componente principale di Ezequa, in realtà non causa malformazioni fetali quindi sarebbe teoricamente compatibile. È vero che la casistica di donne esposte in gravidanza è ancora piuttosto limitata, per cui capisco che i colleghi le abbiano detto che non era il caso di assumerla. Naturalmente, se si riesce a prevenire gli attacchi con l’impiego del solo Laroxyl, siamo più contenti! In gravidanza si cerca di limitare il numero di principi attivi a cui ci si espone e anche per lo stesso farmaco, si cerca il dosaggio minimo efficace nel contenere i sintomi. L’importante, però, è che lei stia bene (e il suo bambino sta bene se sta bene lei!), quindi, mi permetto di segnalarle che in gravidanza sono compatibili anche i triptani, farmaci solitamente impiegati in caso di emicrania. Infine, le auguro di poter riscontrare una riduzione degli attacchi di cefalea in questo periodo così speciale: chissà che la gravidanza non le faccia scoprire dei modi per prevenire questa cefalea (penso alla ginnastica dolce, Yoga, pilates, nuoto, alle tecniche di rilassamento, oppure all’agopuntura, a volte per evitare di assumere i farmaci si possono fare delle scoperte interessanti!). Spero di esserle stata di aiuto e d’ispirazione, cordialmente.

