Laroxyl: si può prendere mentre si cerca una gravidanza?

Dottoressa Elisa Valmori A cura di Elisa Valmori - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 04/09/2025 Aggiornato il 04/09/2025

Il principio attivo amitriptilina può essere assunro sia nel periodo preconcezionale sia durante la gravidanza. Bisogna però rispettare la dose massima consentita.

Una domanda di: Debora
Ho 42 anni e un desiderio di prole. Soffro di emicrania da 20 anni e la tachipirina non è di aiuto. Il laroxyl in gocce è ammesso nella ricerca di gravidanza? Grazie mille.



Elisa Valmori
Elisa Valmori

Salve Signora,
non solo il Laroxyl è ammesso durante la ricerca della gravidanza ma persino durante la gravidanza stessa! È d'obbligo tuttavia precisare il dosaggio massimo consentito: 10 gocce al giorno. Solitamente è proprio questo il dosaggio impiegato per prevenire gli attacchi di emicrania o cefalea, per cui sono fiduciosa che anche nel suo caso non ci sarà bisogno di altri farmaci. ualora invece gli attacchi di emicrania dovessero mantenersi nonostante la profilassi con Laroxyl, sarà possibile eventualmente ricorrere ai triptani per darle finalmente sollievo. Spero di averle risposto e di risentirla a breve con buone nuove...Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Assenza di un rene scoperta dalla morfologica: che succederà alla nascita?

03/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elsa Viora

Un bimbo che nasce senza un rene, se non vi sono altre anomalie (malformazioni o patologie cromosomiche o genetiche), può contare su un'aspettativa e una qualità di vita sovrapponibili a quelle della popolazione generale.  »

Puntura di zanzara che lascia il segno più del solito

01/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

Ci sono zanzare la cui puntura causa una risposta maggiore, in più verso la fine dell'estate la pelle dei bambini può reagire in maniera più importante all'attacco degli insetti.  »

Rischio di parto pretermine: può servire il pessario?

01/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Il pessario può evitare che il collo dell'utero si raccorci ulteriormente, un'alternativa più radicale è il cerchiaggio che consiste in una cucitura della cervice che ne impedisce l'apertura fino al parto.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 