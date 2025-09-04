Laroxyl: si può prendere mentre si cerca una gravidanza?

Una domanda di: Debora Ho 42 anni e un desiderio di prole. Soffro di emicrania da 20 anni e la tachipirina non è di aiuto. Il laroxyl in gocce è ammesso nella ricerca di gravidanza? Grazie mille.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve Signora,

non solo il Laroxyl è ammesso durante la ricerca della gravidanza ma persino durante la gravidanza stessa! È d'obbligo tuttavia precisare il dosaggio massimo consentito: 10 gocce al giorno. Solitamente è proprio questo il dosaggio impiegato per prevenire gli attacchi di emicrania o cefalea, per cui sono fiduciosa che anche nel suo caso non ci sarà bisogno di altri farmaci. ualora invece gli attacchi di emicrania dovessero mantenersi nonostante la profilassi con Laroxyl, sarà possibile eventualmente ricorrere ai triptani per darle finalmente sollievo. Spero di averle risposto e di risentirla a breve con buone nuove...Cordialmente.



