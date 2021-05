L’ARSA si associa ad altre sindromi?

Una domanda di: Giulia

Mi chiamo Giulia e sono gravida alla 21 settimana nella morfologica mi hanno riscontrato Arsa (arteria succlavia destra aberrante o arteria lusoria), un’anomalia dell’arco aortico che può essere collegata alla sindrome di Down, ma questa è da escludere perché facendo il test DNA non è risultato e comunque il feto cresce bene. Volevo sapere se la sindrome di George può essere collegata?





Gentile signora,

è oramai ampiamente dimostrato che l’ARSA isolata, come sembrerebbe nel caso in questione, non si associa ad alcuna particolare sindrome genetica. Un caro saluto.

