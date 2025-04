L’assunzione prolungata della pillola contraccettiva può causare sterilità?

Una domanda di: Cindy Assumo la pillola da quasi un anno e il mio ginecologo mi ha detto di assumerla per due anni, sono preoccupata se quando smetterò di assumerla per avere un bambino, farò fatica o avrà problemi il bambino, e soprattutto dopo quanto tempo posso rimanere incinta dopo averla smessa? Altri due anni è tanto per assumere la pillola Dailyprev? Prima prendevo Effiprev. Sono preoccupata penso di rimanere sterile, può aiutarmi? Grazie mille.



Eleonora Porcu Eleonora Porcu

Gentile Signora,

sarebbe importante conoscere la sua età e se lei assuma la pillola a scopo anticoncezionale oppure anche o solo a scopo terapeutico per qualche forma di patologia.

In ogni caso, la pillola estroprogestinica non determina sterilità e, in assenza patologie disfunzionali ovulatorie preesistenti, alla sospensione dell'assunzione la funzionalità ovarica dovrebbe riprendere regolarmente. Ovviamente la fertilità non consiste solo in una normale ovulazione ma anche nella salute di utero e tube e nella regolarità dello spermiogramma del suo partner. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

