Lattante che cresce poco rispetto a quello che mangia

Sono la mamma di un neonato di 4 mesi. Nel corso di questi 4 mesi lui è cresciuto, ha sempre mangiato parecchio però questo non è riscontrabile nel peso. So che non si fanno paragoni con gli altri bambini, ma mi chiedo come è possibile che pur mangiando molto, non pesi eccessivamente. Vorrei capire dove sbaglio. Lui è nato con parto indotto a 41+5 con un peso di 3535 g, dopo il calo fisiologico è arrivato a 3360 g. Ora pesa 6560g. Temo che entro i 5 kg non raddoppierà il peso… Altra domanda: il peso da raddoppiare è quello della nascita o quello con calo fisiologico? Grazie.



Gentile signora, a volte le aspettative sulla crescita generano ansia, stato di allarme e poi suggeriscono anche di fare strani conti, tipo appunto 6 mesi raddoppia il peso della nascita, a 12 triplica, che non sempre quatrano perché ogni bambino ha i suoi personalissimi ritmi di crescita che non sempre e non necessariamente rispondono a rigidi criteri standard. Le variabili della crescita ponderale sono tante, alcune anche genetiche, altre legate alla stagione (il recente caldo estivo è un elemento che ostacola una crescita ottimale). Io valorizzerei quello che dice: appetito buono, voglia di assumere latte, bambino contento, vivace, reativo. Anche il peso che mi segnala rientra comunque nei centili giusti, quindi davvero non c’è alcuna ragione di preoccuparsi. Se però le sembra che il tutto non torni, che ci sia qualcosa che non va, diventa opportuno chiedere al pediatra di valutare la situazione di persona, affinché lei possa dissipare i suoi dubbi. Cari saluti.

