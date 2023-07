Lattante che si gratta testa e orecchio: cosa può essere?

Una domanda di: Martina

Gentile dottore, mia figlia ha 3 mesi ed è da 1 mese che all’improvviso di notte e di giorno mentre dorme si comincia a toccare e grattare testa e orecchio

agitandosi e non dorme più! Sempre con la sinistra l’orecchio e la destra la testa! Non so più come fare più che altro perché solo per questo motivo non

dorme! Non ha nulla né bollicine né altro sulla cute.





Claudio Migliori Claudio Migliori Buongiorno,

il quadro descritto è piuttosto strano e non mi risulta sia suggestivo di qualche particolare patologia. Ciò soprattutto per via della bilateralità

(testa destra e orecchio sinistro) e dell’insorgenza improvvisa e saltuaria. Mi permetto di consigliarle di portare la bimba dal suo pediatra per una

valutazione clinica, ma le consiglierei anche di fare un breve filmato (anche solo con il telefonino) della scena che descrive, così da permettere un

inquadramento più preciso e puntuale.

Cordialmente.

