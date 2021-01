Lattante che si scarica a fatica

Una domanda di: Veronica

Salve la mia bimba ha un mese e le do neolatte 1, solo che fa fatica a far

la cacca, cosa posso fare?



Gentile signora,

potrebbe provare a dare sorsi di acqua tra una poppata e l’altra e ad aggiungere gocce di probiotico, che spesso sistema le cose.

Se poi non succede nulla sappia che il suo pediatra potrebbe consigliare latti speciali antistipsi, che aiutano una evacuazione regolare. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

