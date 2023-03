Lattante con aumento di peso rallentato

Una domanda di: Isabel

Il mio bimbo ha 3 mesi, è nato perfettamente in media sia in lunghezza che peso: 51cm x 3.420 chilogrammi. Ho sempre allattato esclusivamente al seno e ha sempre preso bene settimanalmente mai meno di 140 grammi, anzi. Infatti ora pesa 6.280, tranne questa settimana che ha preso solo 40 grammi, la scorsa 170 grammi. Dovrebbe preoccuparmi? Il mio latte non gli basta più? Sorride e interagisce tranquillamente come al solito, nessun cambiamento, non capisco questa diminuzione nel prendere peso.





Roberta Levi Roberta Levi Gentile signora,

prima di tutto è importante che il peso venga rilevato sempre sulla stessa bilancia, che il bambino sia sempre nudo o che indossi sempre gli stessi vestiti, infine che la relazione con il pasto sia sempre la stessa , cioè che venga pesato sempre prima o sempre dopo averlo attaccato al seno.

Accertato questo, se il bambino è sempre cresciuto bene, se quando finisce il pasto appare appagato, se è tranquillo si può monitorare la situazione e vedere se il rallentamento della crescita persiste o se è stato un episodio sporadico. Se persiste può essere che il materno non sia più sufficiente e va valutata, insieme al pediatra curante, la possibilità di un'integrazione con latte formulato. Con cordialità.