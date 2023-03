Lattante con il “testone”: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Paola

Salve, il mio bambino di 2 mesi e mezzo quasi pesa 6,4 kg, è lungo 62 cm e ha una cc di 42 cm. Quest’ultima misura mi preoccupa un po’. La pediatra si è limitata a dire che ha un testone. In effetti la sua testa risultava grandina fin dalle ecografie. Alla nascita era 36 cm e 37.2 a 10 giorni di vita. Devo preoccuparmi? Il bimbo appare essere sanissimo, sorridente e molto attento. Grazie.



Roberta Levi Roberta Levi

Cara signora,

non deve preoccuparsi: i valori di circonferenza cranica del bambino riportati alla nascita e ora a 2 mesi e mezzo rientrano nei parametri di normalità.

Risultano al 90 % (si parla di macrocefalia per valori > al 97%) e inoltre il bambino ha presentato in questi due mesi un incremento della curva di crescita per tutti i parametri , anche il peso e la lunghezza sono su elevati percentili, quindi siamo in presenza di uno sviluppo armonico di tutti i parametri. Potrebbe essere d’aiuto vedere anche i percentili di circonferenza cranica di genitori e nonni, la “ testa grossa” può essere una caratteristica familiare. Sarà comunque importante tenere monitorato l’accrescimento di tutti i parametri nei prossimi mesi, associato ad una valutazione pediatrica dello sviluppo neuromotorio del bambino. Se e ci fosse qualche dubbio si potrà eseguire una ecografia transfontanellare per stare più tranquilli. Al momento direi comunque che non c’è da fare nulla di particolare. Diversamente, creda, la sua pediatra glielo avrebbe segnalato. Cari saluti.



