Lattante con la congiuntivite

Una domanda di: Gianna

Salve dottore, sono la mamma di un bambino che è stato 2 mesi in ospedale e ha preso la congiuntivite, ancora non ne esce, ha queste secrezioni gialle e appiccicose e ora si sta screpolando il contorno degli occhi… Cosa dobbiamo fare?





Dottor Antonio Vischi Dottor Antonio Vischi

Buongiorno Signora,

potrebbe utilizzare il Colbiocin pomata da mettere dentro gli occhi 3 volte al giorno; il residuo esterno lo deve spalmare sulle palpebre insistendo dove vede più arrossato.

Sarebbe opportuno, nel frattempo, programmare un controllo oculistico. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto