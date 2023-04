Lattante con l’unghia del piede divisa a metà

Una domanda di: Chiara

Mio figlio ha 7 mesi ed è nato con l’unghia del piede spezzata o meglio divisa in due e una delle due parti è caduta. È ricresciuta ma comunque spezzata ed è caduta ancora. È normale? Cosa dovrei fare? Grazie in anticipo.



Gentile signora, per ora, vista l’età del bambino e il fatto che non deve usare scarpine, lascerei la situazione inalterata, per verificare se con nuova crescita cambi qualcosa e si uniscono le matrici. Se dalla nascita le due matrici ungueali sono partite divise, c’è il rischio che la crescita avvenga sempre separata. Si tratterà di avere un parere da un medico podologo su come uniformare le due crescite, cercando di farle allineare. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

