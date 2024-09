Lattante di 6 mesi che mangia poco

Una domanda di: Stefania

La mia bimba è nata 3325 alla 40^ settimana. L’allattamento iniziato bene ma dopo il primo mese ha avuto sempre meno appetito e sempre meno voglia di ciucciare.(allattamento misto che io tiro e do con il biberon perché lei al seno si lamenta di più lo prende solo al mattino appena sveglia). Fa spesso starnuti, atteggiamenti come se masticasse, ingoia di continuo, ha un sacco di salivazione e dopo il Latte sembra respirare più veloce e strofina la faccia di continuo verso di me.. Al seno se lo propongo anche solo per addormentarla dopo che ha mangiato quel po’ inizia a piangere. Per mangiare un pochino sono arrivata a nutrirla ogni due ore 60ml quando sono fortunata, delle volte 40ml. Ma purtroppo devo tirarmi il latte perché altrimenti dal seno piange. La notte dorme fino al mattino, delle volte si sveglia e cerca il seno e lì qualche ciucciata la fa. Quando non riesco a tirare con il mio latte vado con l’aggiunta di nidina 1, il massimo che prende in un giorno è stato 480 ml. Ma da un meserto a questa parte arrivate a 400 ml al giorno è uno strazio! La cosa frustante è che sto tutto il giorno a casa per cercare di nutrirla. Delle volte sembra nauseata, mentre le propongo io il biberon lo respinge con la lingua o lo mastica insomma non ha voglia di mangiare. Può essere sia reflusso silente che non la fa mangiare? Però lei non piange di continuo come di solito sento. Piange ma normale. Cosa potrà avere? Intolleranza? Reflusso? Ho fatto un’eco addome ma non si è visto nulla di patologico se non questa aria tanta aria. Esami del sangue ed urine tutto ok sono stata da due gastroenterologi pediatrici uno mi vorrebbe far fare una prova con lucen e se la bambina sta meglio vuol dire che era reflusso, al che sono andata da un altro che mi dice che la bambina non ha nulla e che il lucen non va mai dato ai neonati. Con la pediatra curante abbiamo iniziato lo svezzamento adesso mangia la pappa a mezzogiorno ma ne mangia solo metà quindi preparo 90 ml di brodo con 9 gr di farina o riso o mais ecc poi 20 gr di carne cucchiaini I parmigiano e olio questa porzione fra una canzoncina e l’altra la finisce quasi tutta. Quindi la nostra giornata è mattino alle 7 60ml di latte 9:30 60 ml poi alle 12 pappa alle 14 a volte prende altri 60 ml sì latte alle 16 frutta metà vasetto quando riusciamo perchè non le piace poi propongo il latte a volte lo prende altre no alle 17 60 ml di latte 19 60 ml di latte poi l’ultima alle 21 altri 60 insomma arriviamo scarsi a 400 ml per una bambina di 6 mesi mi sembra poco! Ho paura abbia carenze visto che per il primo anno il latte deve essere l’alimento principale! Perchè mangia sempre meno? Ah nell’ultimo mese anche il peso ha rallentato il 9 luglio era 6200 poi 11 agosto 7050 4 settembre 7200.



Leo Venturelli Leo Venturelli Gentile signora,

visto che la sua bambina ha raggiunto i 6 mesi e ha già iniziato una pappa e che il latte lo beve in quantità limitate, accellererei sulla introduzione di cibi solidi, sostituendo il latte della sera con una seconda pappa e il latte del pomeriggio con yogurt e frutta, in modo da vedere se c’e’ più interesse al cibo. Del resto chi soffre eventualmente di reflusso ha un miglioramento con le pappe rispetto al latte. Verifichi queste proposte associate anche alla possibilità da parte della piccola di portarsi alla bocca un broccoletto, un pezzo di banana, una crosta di pane. Veda sempre comunque che la piccola rimanga gioiosa, allegra e si sviluppi bene dal punto di vista psicomotorio: questo conta moltissimo nell’ottica di una valutazione della condizione di salute generale. Cordialmente.

