Lattantini: come si capisce se fanno abbastanza pipì?

Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile mamma Giada,

se il suo piccino mangia bene, cresce di peso, è vivace, reattivo direi che tutto funziona. In relazione alla poca pipì, c'è da preoccuparsi quando i pannolini rimangono asciutti per otto ore di seguito e non è questo il vostro caso. Oltre a questo, se un lattantino per qualunque ragione non sta bene, succhia il latte senza vigore, con riluttanza, a volte addirittura lo rifiuta, appare mogio, abbattuto e ha un pianto flebile e lamentoso. Credo proprio che lei possa dunque stare tranquilla. Cari saluti.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto