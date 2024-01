Lattantino che mangia meno di “prima”

Una domanda di: Alessia

Mio figlio di due mesi ultimamente mangia poco e salta alcune poppate. Beve il latte artificiale prima finiva 150 ml adesso non più…



Leo Venturelli Leo Venturelli

Cara signora,

nel corso della crescita i lattanti possono cambiare abitudine e questo vale anche per quanto riguarda le poppate, senza che questo abbia un significato clinico.

Quello che conta è che il peso continui ad aumentare (anche se meno di prima) e non subisca arresti. Ed è importantissimo anche che il bambino sia vivace, reattivo, non abbattuto, cioè che le sue condizioni di salute generale siano ottime. Il mio consiglio è dunque quello di adeguarsi a questa minore richiesta di latte, se rappresenta l’unico segnale di cambiamento rispetto a prima. Se ci fosse di più, sarà opportuno che lei ne parli con il suo pediatra. Cordialmente.



