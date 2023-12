Lattantino che rigurgita molto dopo ogni poppata

Una domanda di: Martina

Non so cosa fare con mio figlio di 3 mesi. Rigurgita parecchio dopo ogni poppata e a volte anche dopo un paio d’ore. Gli sto dando da una settimana mellin pantolac, l’ho cambiato perché prima con humana Dg plus avevo lo stesso problema del rigurgito. Pensavo che cambiando marca ci fossero dei miglioramenti e invece niente. Inizialmente gli davo aptamil e non ha mai rigurgitato così tanto ma l’abbiamo cambiato perché non faceva cacca. Ora non so più che fare. A me sembra non cresca neanche tanto. Il terzo mese circa 400gr. Mentre i primi due mesi 1,2kg e 1,1kg. Non se tornare ad un latte normale e non più anticolica e stipsi. Grazie per la risposta.



Cara signora,

i rigurgiti sono presenti in circa 25-30 lattanti su 100, in genere è un problema transitorio che non interferisce sulla crescita del bambino. Spesso i latti anticolica/reflusso aiutano ma non sono definitivi. Nella maggioranza dei casi è utile non esagerare con le quantità alimentari e preferire piccoli pasti frequenti, anche di latti in formula non specifici. Certo che poi il bambino deve crescere e anche essere sereno, reattivo e vivace tra una poppata e l’altra. Se la crescita rimane scarsa e se il piccolo è molto disturbato, si deve ricontattare il pediatra curante per avere una valutazione sul da farsi. Cordialmente.



