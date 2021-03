Latte artificiale anche a merenda, in sostituzione di quello materno?

Una domanda di: Maria

Mio figlio ha sette mesi e mangia a pranzo e a cena ed è

allattato al seno. Da qualche giorno sto cercando di introdurre una poppata

di latte artificale in quanto a breve devo smettere di allattare (a 9 mesi

circa). Attualmente sto facendo: mattina latte materno, metà mattina

frutta,pranzo pappa, merenda metà poppata con latte materno ( per abituare

il seno a produrre meno latte, a breve l’obiettivo è sostituire

completamente la merenda con 250 di latte artificale) e 120 di latte

artificiale, cena pappa, ore 22.30 latte materno e di notte latte materno a

richiesta durante i numerosi risvegli (4 almeno a notte quando va bene).

La mia domanda è: il latte materno posso continuare a darlo a richiesta di

notte nonostante abbia introdotto una poppata (e poi ne introdurrò anche un’

altra) di latte artificiale? La poppata del pomeriggio di artificiale è

corretta in dose pare a 250 ml? In generale in caso di allattamento misto il latte materno può essere comunque dato a richiesta? Grazie (preciso

che di giorno non allatto a richiesta, ma solo di notte).



Leo Venturelli Leo Venturelli

Il passaggio verso una alimentazione complementare potrebbe iniziare con la sostituzione al pomeriggio come merenda non tanto con un biberon di latte artificiale quanto con uno yogurt e frutta , in modo da non far ruotare tutte le scelte sul latte artificiale che sostituisce il latte materno. Non ci sono poi ostacoli nel mantenere i pasti al seno a richiesta.

Penso che i cambi che ha in programma debbano anche essere soppesati dalle sue motivazioni generali dell’allattamento al seno oltre che dall’urgenza di organizzarsi per la ripresa del lavoro.

Ne parli in famiglia e col pediatra del suo bimbo.

