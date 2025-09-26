Latte artificiale e stitichezza

Una domanda di: Mariangela Avrei bisogno di un aiuto, mia figlia di quasi due mesi soffre di rigurgito. Lei beve latte artificiale aptamil confirmil perché è stitica. Dopo la poppata si agita un pochino come se qualcosa in bocca le dia fastidio. La pediatra mi ha cambiato latte e mi ha dato aptamil anti rigurgito. Il problema è che questo latte causa stitichezza, vorrei chiedere: posso continuare a usare aptamil confirmil e usare medigel per il reflusso? La ringrazio in anticipo. Cordiali saluti.



Cara mamma,

il latte antireflusso può effettivamente provocare o peggiorare i problemi di stipsi. In primo luogo occorre valutare l’entità del reflusso e della sintomatologia correlata e capire se il disagio della neonata è maggiormente correlato a questo o alla stipsi, per intervenire di conseguenza. Si può provare a cambiare marca di latte AR per vedere se altri sono meglio tollerati, serve comunque provare a proporli per un certo periodo perché è così che si potrà riuscire a valutare la risposta della piccina. Tale periodo dovrebbe essere di almeno 10 giorni allo scopo di vedere i risultati e capire se la situazione gradualmente si stabilizza. In caso contrario può tornare al latte precedente, utilizzando integratori che aumentano la viscosità del latte o farmaci antireflusso a seconda dell’entità della sintomatologia. Cari saluti.







