Latte artificiale e stitichezza

A cura di Roberta Levi - Dottoressa specialista in Pediatria Pubblicato il 26/09/2025 Aggiornato il 26/09/2025

Se un latte determina particolari problemi è opportuno provare a cambiarlo per un periodo di almeno 10 giorni, per avere la possibilità di capire se va bene per il bebè.

Una domanda di: Mariangela
Avrei bisogno di un aiuto, mia figlia di quasi due mesi soffre di rigurgito. Lei beve latte artificiale aptamil confirmil perché è stitica. Dopo la poppata si agita un pochino come se qualcosa in bocca le dia fastidio. La pediatra mi ha cambiato latte e mi ha dato aptamil anti rigurgito. Il problema è che questo latte causa stitichezza, vorrei chiedere: posso continuare a usare aptamil confirmil e usare medigel per il reflusso? La ringrazio in anticipo. Cordiali saluti.

Roberta Levi
Roberta Levi

Cara mamma,
il latte antireflusso può effettivamente provocare o peggiorare i problemi di stipsi. In primo luogo occorre valutare l’entità del reflusso e della sintomatologia correlata e capire se il disagio della neonata è maggiormente correlato a questo o alla stipsi, per intervenire di conseguenza. Si può provare a cambiare marca di latte AR per vedere se altri sono meglio tollerati, serve comunque provare a proporli per un certo periodo perché è così che si potrà riuscire a valutare la risposta della piccina. Tale periodo dovrebbe essere di almeno 10 giorni allo scopo di vedere i risultati e capire se la situazione gradualmente si stabilizza. In caso contrario può tornare al latte precedente, utilizzando integratori che aumentano la viscosità del latte o farmaci antireflusso a seconda dell’entità della sintomatologia. Cari saluti.


