Latte dal seno: si può ovulare lo stesso?

Una domanda di: Simona

Sono sempre Simona, le volevo chiedere questo mese mi è arrivato il ciclo, ma ho notato l’altro giorno che dopo la doccia mi sono uscite due

goccie di latte, vuol dire che ho la prolattina alta? Oppure è perché a dicembre ho avuto un aborto? Se ho la prolattina alta ovulo lo stesso? Posso rimanere

incinta lo stesso? Questo mese prima del ciclo avevo fatto il tes dell’ovulazione, quello che però segnala solo due giorni fertili, e solo un giorno è venuta fuori la faccina … Lo faccio sempre al mattino o dice di farlo in un altro momento della giornata? Le avevo mandato l’ecografia di quel mese che mi avevano trovato follicoli non scoppiati?

Grazie e buona giornata.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve Simona, visto che le mestruazioni le stanno arrivando non possiamo escludere la possibilità di rimanere incinta.

La fuoriuscita di latte dal capezzolo potrebbe essere sintomo di un aumento della prolattina ma è opportuno a mio avviso documentarlo con degli esami ematici, che poi il medico di base o l’endocrinologo potranno interpretare al meglio, ed effettuare una visita senologica per escludere l’esistenza di una eventuale patologia mammaria (in attesa che sia possibile effettuarla, le suggerisco di controllare il seno con l’autopalpazione…se non ha idea di come effettuarla le mando un link dimostrativo).



Il fatto che lei abbia avuto un aborto spontaneo a dicembre non mi sembra possa spiegare questa secrezione dal capezzolo, diverso sarebbe se lei avesse smesso da poco di allattare un bambino al seno.

Rispetto al test dell’ovulazione, è corretto effettuarlo al mattino in quanto le prime urine della giornata sono di sicuro più concentrate.

Altrimenti, le indicazioni raccomandano di effettuarlo sempre alla stessa ora, aspettando almeno 4 ore dall’ultima minzione prima di eseguirlo e senza assumere troppi liquidi per evitare di diluire eccessivamente le urine.

Spero di esserle stata di aiuto, a disposizione se desidera, cordialmente.

