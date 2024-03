Latte di proseguimento poco tollerato: che fare?

Una domanda di: Carola

Salve la mia bambina Costanza quasi 7 mesi è passata al latte di proseguimento Humana 2. Prima, con Humana 1, mai nessun problema; adesso contorcimenti, aria, pianti con tante lacrime. Potrebbe essere possibile che le faccia male? La mia pediatra mi ha chiesto di aspettare.



Cara signora, spesso succede che il cambio di un latte produca problemi intestinali legati alla digestione, al diverso contenuto in grassi, alla adattabilità del microbioma intestinale. La cosa più semplice da fare in simili casi, a fronte di sintomi come quelli manifestati dalla sua piccina è aspettare a cambiare il latte, mantenendo quello formulato 1. Di fatto molti nutrizionisti ritengono che non ci siano problemi a mantenere il latte formulato di tipo 1 fino all’anno di età, e anche io ritengo che non ci sia alcuna fretta di passare al tipo 2. L’introduzione degli alimenti diversi dal latte (svezzamento) è comunque già avvenuta, dico bene?, quindi non corriamo alcun rischio che la sua alimentazione sia carente. Torni quindi tranquillamente al latte di prima, visto che non crea alcun problema. Cordialmente.

