Latte e pappa: si possono associare a inizio svezzamento?

Cara signora,

in genere l’alimentazione con pappe, quindi con alimenti diversi dal latte, si inizia a proporre a 6 mesi. Comunque sia, non ci sono problemi a dare latte anche dopo qualche cucchiaino di pappa, anche subito dopo. Se però la piccola piange, tende al vomito, è nervosa, lasci passare una mezz’ora. Ma anche rimandi le pappe al compimento dei sei mesi, salvo diversa indicazione del pediatra curante di cui però lei non mi ha parlato. Con cordialità.

