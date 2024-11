Latte e yogurt vegetali si possono dare durante lo svezzamento?

Una domanda di: Ginevra

Salve dottore, mio figlio di 6 mesi sta iniziando a non volere più il latte in formula a base di aminoacidi che assume perché è intollerante al latte.

Cosa posso proporre in sostituzione al latte? Possono andare bene latte e yogurt vegetali?



Giorgio Longo Giorgio Longo

Cara signora,

l’intolleranza al lattosio è molto rara all’età di suo figlio, quindi quello che lei riferisce farebbe pensare piuttosto che al bambino sia stata diagnosticata una “allergia” alle proteine del latte vaccino per la quale sono perlopiù indicate le formule a base di aminoacidi. Certamente lo yogurt vegetale può andar bene, come pure i latti vegetali (per es. di soia e/o di riso). Valuti però con il suo pediatra che nell’alimentazione ci sia una adeguata assunzione di calcio, non facile da ottenere in una dieta priva di latte vaccino. Infine consideri anche che, dopo avviato lo svezzamento e assaporati altri alimenti, i latti “speciali” a base di aminoacidi possono non essere più così graditi, né indispensabili.

