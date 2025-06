Latte materno: da solo basta per una bimba di 4 mesi?

Una domanda di: Martina Sono mamma di tre figli, tutti e tre inizialmente allattati al seno. Per il primo ho integrato LA al quinto mese, per il secondo a causa di un’intossicazione ho dovuto interrompere al secondo mese. La mia terza figlia ha 4 mesi ed è allattata esclusivamente al seno, la visita con la pediatra di oggi penso sia andata bene come crescita ma tutti, soprattutto mia suocera, mi incita a chiedere un altro parere medico visto che con il primo figlio ho dovuto poi integrare per un calo. La bambina è nata di 3.520 kg- 49 cm - CC 36 cm. Questi sono i parametri successivi: 1 mese 4.5 kg-53 cm - CC 37 cm 2 mesi 5.15 kg-56 cm - CC 39 cm 3 mesi 5.8 kg- 60 cm - CC 40 cm 4 mesi 6.25kg - 62 cm - CC 41 cm. A mio umile pensiero la bambina sta continuando a crescere e mi fido della mia pediatra, viste le insistenze però volevo avere un suo parere e capire se il mio latte basti o occorre valutare introdurre un’aggiunta.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

la crescita ponderale è assolutamente buona, sul 75°centile quindi sopra media. In linea anche la lunghezza (tra 50 e 75) e la circonferenza cranica sul 50° centile. Altra buona cosa è la valutazione dell'ultimo controllo con i precedenti, la crescita è regolare e non ha avuto deflessioni per quanto atteso. A questo punto per ora il suo latte è ottimale per la crescita della sua bimba, come già espresso dalla pediatra curante. Cordialmente.



