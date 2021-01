Latte vaccino di notte?

Una domanda di: Irene

Anna 11 mesi e mezzo è allattata al seno solo di notte. Di giorno mangia

tutto e di gusto ma la notte iniziamo con una poppata alle 10.30/11 e poi una seconda

intorno alle 2.00 e poi 5.30/6.0 del mattino. Vorrei smettere di allattare.

Posso introdurre un biberon di latte vaccino alla prima sveglia?



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

se l’allattamento al seno avviene solo di notte e durante il giorno è già passata al latte artificiale, può introdurre lo stesso latte artificiale anche la sera per vedere di estinguere le richieste di seno notturne.

Normalmente il latte vaccino si può somministrare dai 12 mesi in poi, a patto che le quantità giornaliste non superino il mezzo litro per via di non eccedere con le proteine. Altrimenti utile proseguire con latti 3 detti anche di crescita.

Con cordialità.



