Lattobacilli evidenziati dal tampone vaginale

Una domanda di: Maria

Sono a 24 settimane di gavidanza. Ho effettuato il tampone batteriologico vaginale completo e mi risulta tutto negativo tranne i LATTOBACILLI

POSITIVO l’unico valore positivo nel tampone vaginale (le allego referto). In attesa della visita con la mia ginecologa, secondo voi c’è da

preoccuparsi? Può essere pericoloso per il feto? In precedenza ho avuto escheria coli nelle urine e ho fatto cure antibiotiche. Grazie mille!!



Elisabetta Colonese Elisabetta Colonese Cara signora,

i lattibacilli sono del tutto normali! In una sana vagina devono esserci: essi infatti sono le nostre nomali difese. Quando assenti o scarsi invece si ha più spesso rischio di vaginiti e vaginosi. Se non sono stati evidenziati patogeni il tampone si definisce così negativo. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Leggi anche: