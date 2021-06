Lavaggi nasali sì o no?

Una domanda di: Gessica

Volevo sapere se è normale che il mio figlio di 3 anni e mezzo,

nella fase di addormentamento sudi, in più noto che da qualche giorno ha

naso chiuso senza raffreddore e di notte sento un po’ il respiro rumoroso,

non fortissimo però. Io faccio lavaggi nasali due volte al giorno. Continuo

così? La pediatra di famiglia l’ha visitato giorni fa ed era tutto ok. Cosa

mi consiglia?



Stefano Geraci Stefano Geraci

Gentile signora,

molti bambini sudano al momento dell’addormentamento senza che questo sia un segnale preoccupante. Per quanto riguarda il respiro rumoroso, sarà dovuto al “nasino chiuso”, eventualità molto frequente in questo periodo di instabilità climatica che favorisce la comparsa di lievi alterazioni della alte vie respiratorie (in ambulatorio ne sto vedendo tanti di bimbi raffreddati). Per quanto riguarda i lavaggi nasali, certo li continui, sono un’ottima pratica. Lei mi chiede un consiglio, ma francamente non saprei su cosa: se la pediatra curante, che ha avuto modo di visitare il bambino e che lo sta seguendo attraverso i bilanci di salute, ha stabilito che va tutto bene direi che ci si può fidare senza riserve. Tenga presente che il criterio di base a cui anche i pediatri si attengono per stabilire a grandi linee se un bambino sta bene è che la crescita avvenga a un ritmo regolare, senza subire arresti, che sia vivace, reattivo e che il suo sonno sia tranquillo. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

