Lavaggio delle mani con Amuchina: è pericoloso in gravidanza?

Una domanda di: Roxana

Volevo chiederle un consiglio per quanto riguarda la mia prima gravidanza. Premetto che sono anche molto giovane quindi sono proprio alle prime armi. Durante il primo trimestre lavorando con i bambini capitava che mi disinfettavo spesso le mani, con amuchina. Diciamo che quasi

tutti i giorni. Ho letto su Internet i danni che potrebbe causare, devo

preoccuparmi? Ho smesso di fare la tinta e sto facendo attenzione veramente

a tutto.

Attendo una sua gentile risposta.

Cordiali saluti.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile Roxana, innanzi tutto nessuna tinta per i capelli, se si usano

prodotti a marchio CE, provenienti da aziende cosmetiche di comprovata

serietà, è dannosa in gravidanza. Per quanto riguarda l’amuchina, può stare

tranquilla perché le quantità con cui viene assorbita dalla pelle durante un

lavaggio delle mani (e relativo risciacquo) sono talmente minime da non

esporre la gravidanza ad alcun rischio. Esistono comunque saponi dal potere

disinfettante che essendo specificatamente destinati al lavaggio e al contatto con la pelle sono poco

irritanti. In generale, in gravidanza è giusto essere prudenti, per esempio evitando i salumi, la carne cruda e lavando molto bene frutta e verdura se

si è a rischio di toxoplasmosi, senza però esagerare. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

