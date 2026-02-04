Lavande vaginali in gravidanza: sì o no?

Una domanda di: Erika

Sono alla 6^ settimana di gravidanza e avendo delle macchie bianco/gialline sono andata a fare la visita dal ginecologo. Mi ha fatto il papà test e mi ha detto di avere molto probabilmente una vaginosi batterica e mi ha dato, in attesa dei risultati, due lavande vaginali da fare a giorni alterni e poi continuare con il progesterone. Mi chiedevo se fosse giusta la prescrizione medica, in quanto ho letto su internet che in realtà non si dovrebbero fare le lavande. Mi potreste dare delle delucidazioni? Grazie.