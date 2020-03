Le beta-hCG non raddoppiano: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Emanuela

Le scrivo perché le mie Beta non raddoppiano.. ho fatto il primo prelievo in data 18/03 e il valore corrispondente e’ di 16.012, poi ho ripetuto le beta oggi, il giorno 20/03 e il valore e’ di 22.678.

Io mi sento abbastanza bene, non ho dolori, ne ho avuti nelle prime settimane come fossero dolori preciclo e non ho mai avuto perdite di sangue, ma solo perdite biancastre. Devo preoccuparmi? Non ho ancora mai fatto un’ecografia.





Gentile signora,

prima di tutto non mi ha detto la data della sua ultima mestruazione quindi non ho alcuna idea della setimana di gravidanza in cui si trova (età gestazionale).

In secondo luogo i valori normalmente aumentano nelle prime settimane, ma non sono tenuti a raddoppiare: cioè se non raddoppiano non segnalano automaticamente che c’è qualcosa che non va. Se è oltre la sesta settimana (calcolata a partire dalla data dell’ultima mestruazione), una ecografia le dirà come stanno le cose: le mostrerà il piccolo in utero ed evidenzierà il battito cardiaco.

Con cordialità.

