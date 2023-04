Le beta-hCG scendono, ma l’embrione c’è!

Una domanda di: Fatjona

Salve, ho avuto l’ultimo ciclo il giorno 5 febbraio, il giorno 2 marzo ho fatto il test ed è risultato positivo, il 9 marzo ho fatto le analisi del sangue e le beta erano1272. Il giorno 5 aprile avevo la prima visita in ospedale e la dottoressa ha notato solo la camera ma niente embrione. Lo stesso giorno mi sono presentata al pronto soccorso in un altro ospedale e mi hanno detto la stessa cosa, mi hanno fatto le beta ed erano 49175, il dottore ha sospettato subito di una gravidanza ferma, ho rifatto le beta il giorno 8 aprile in una clinica ed erano abbassate a 42843, mi sono presentata nello stesso pronto soccorso e il dottore non ha notato un embrione e visto che le beta si erano anche abbassate ha confermato aborto, appena avrei avuto flusso di perdite dovevo presentarmi per la pulizia. Il giorno 10 aprile ho notato perdite marroni e sono andata al pronto soccorso dell’ospedale dove ho fatto la prima visita sicura di aver abortito, ma a questo punto hanno visto un embrione di 2.6 mm. Il giorno 11 aprile ho fatto di nuovo le beta e si erano abbassate a 35045, il giorno 13 aprile avevo la prossima visita, ed essendo che continuavo ad avere perdite marroni ero sicura si un aborto, ma la dottoressa ha detto che l’embrione era cresciuto ed era 4,3 mm ovviamente ha detto di aspettare per vedere se prossimamente si sente il battito. Io non so cosa pensare, com’è possibile che mentre le beta si abbassano si formi l’embrione? È possibile che si tratti magari di una gravidanza gemellare ma uno dei feti sia andato perso fin dall’inizio e questo spiegherebbe le mie perdite?



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Fatjona, controllare l'evoluzione della gravidanza mediante il dosaggio dell'ormone beta-hCG è utile fino a quando non entra in scena l'ecografia perché la variazione della concentrazione di questo ormone oscilla molto e rischia, come nel suo caso, di creare degli allarmi ingiustificati. Sembra una gravidanza in normale evoluzione. Deve avere solo un pochino di pazienza e aspettare la prossima ecografia che non farei prima di una settimana. Poi cerchi di scriverci con buone notizie.