Le mestruazioni arrivano regolarmente: posso essere incinta?

Salve Martina, forza e coraggio: tutta questa ansia temo sia controproducente sulla relazione con il suo compagno…mi permetto di consigliarle di trovare un metodo contraccettivo valido che possa rendere più serena la vostra intimità.

Il modo migliore, è programmare una visita ginecologica (sarà più una chiacchierata che una visita, dato che lei è vergine, non si preoccupi!)

Ad ogni modo le posso dire che il liquido trasparente che ha notato sui genitali del suo ragazzo era liquido pre-eiaculatorio, ossia una secrezione che avviene già all’inizio del rapporto sessuale (quindi molto prima dell’eiaculazione o orgasmo), che può però già contenere spermatozoi vitali (ossia in grado di fecondare un ovulo e portare quindi ad una gravidanza).

Per questo solitamente si raccomanda di indossare il preservativo fin dalle prime fasi del rapporto sessuale, non solo per non dimenticarselo al momento giusto, ma anche per essere un po’ più certi di evitare una gravidanza.

Nelle ragazze giovani come lei, la fertilità di solito è al top, quindi anche le possibilità di concepimento in assenza di una protezione adeguata sono concrete. Sono capitati casi di gravidanza anche in assenza di penetrazione ma soltanto a seguito di contatto dei genitali in fase fertile. Glielo dico per confermare la sua paura di poter rimanere incinta anche soltanto attraverso dei preliminari.

D’altra parte, lei in tutti questi mesi ha visto arrivare il ciclo mestruale e, se fosse rimasta incinta ad agosto scorso, avrebbe ormai una pancia ben visibile e inizierebbe a sentire scalciare…motivo per cui dubito che sia utile nel suo caso effettuare un test di gravidanza.

I sintomi che lei riporta non sono tanto specifici di una gravidanza, a dire il vero, ma fanno intuire come lei abbia certamente bisogno di un sostegno psicologico (“Ho spesso attacchi di panico, ansia 24 ore su 24 e molto spesso voglia di piangere”).

Quanto ai disturbi intestinali e alla cefalea, anche questi potrebbero essere conseguenza dell’ansia (ossia essere disturbi psicosomatici) ma per non rischiare di trascurarli le direi di chiedere consiglio al suo medico di famiglia per decidere insieme se sia opportuno o meno eseguire accertamenti per capire se invece abbiano un’origine diversa.

Spero di esserle stata di aiuto e di averla rincuorata, mi permetto di darle ancora un consiglio: faccia attenzione a cercare risposte su internet ai suoi dubbi…non sempre si riesce a trovare pace!

Se possibile, meglio rivolgersi a persone esperte in carne e ossa, altrimenti il rischio è quello di veder ingigantite le proprie paure.

