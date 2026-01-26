Le mestruazioni non arrivano, ma il test di gravidanza è negativo: perché?

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 26/01/2026 Aggiornato il 26/01/2026

Le ragioni per le quali ci si può trovare in presenza di amenorrea sono numerose: solo un controllo ginecologico permette di capire perché le mestruazioni non arrivano, una volta esclusa la gravidanza.

Una domanda di: Mara
Ho ovulato il 1° gennaio. L'ovulazione è stata rilevata dal test. Ho avuto rapporti quel giorno, il precedente e il 2 e 4 gennaio Da allora niente ciclo. Ho fatto due test di gravidanza, uno tre giorni fa, un altro stamattina prestissimo, la pipì era molto chiara però non urinavo da 5 ore. Potrei essere incinta o inutile che faccia altro test? E soprattutto in quel caso come mai non arriva il ciclo? Grazie mille.

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,
se il test di gravidanza a tre settimane dall'ovulazione è negativo significa che lei non è incinta e non serve ripeterne un altro. Le ragioni che possono determinare amenorrea, cioè il mancato arrivo delle mestruazioni, sono numerose e io non ho idea di quale possa essere la "sua" in quanto non ho alcuna informazione su di lei, non scrive neppure la sua età. Tra le cause c'è il peso corporeo che si discosta molto da quello ideale in più o in meno, le piccole cisti ovariche, lo stress protratto, le diete drastiche: solo una visita accompagnata da un controllo ecografico può determinare con sicurezza l'origine dell'amenorrea: le consiglio dunque di rivolgersi al suo ginecologo per un controllo, vedrà che sarà lui a dirle perché le mestruazioni non arrivano. Tenga comunque presente che nell'arco della vita fertile di una donna può capitare un episodio di amenorrea senza che questo sia significativo dal punto di vista medico. Aggiungo che non c'è da aspettarsi che la gravidanza inizi nel momento in cui la si cerca (anche se si individua l'ovulazione) perché le probabilità di concepire per ciclo mestruale non arrivano al 50% neppure se la donna è molto giovane quindi nel pieno della sua fertilità. Le ricordo di assumere l'acido folico, 400 microgrammi al giorno tutti i giorni per tutto il periodo pre-concezionale e almeno fino al termine del primo trimestre: serve a prevenire una gravissima malformazione nel bambino, la spina bifida. Le auguro che il suo desiderio di diventare mamma si realizza al più presto. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Le mestruazioni non arrivano, ma il test di gravidanza è negativo: perché?

26/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Le ragioni per le quali ci si può trovare in presenza di amenorrea sono numerose: solo un controllo ginecologico permette di capire perché le mestruazioni non arrivano, una volta esclusa la gravidanza.   »

Immune alla toxoplasmosi: si deve comunque ripetere l’esame tutti i mesi?

26/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Una volta appurato che le IgG, cioè gli anticorpi "memoria", sono maggiori di 2 non c'è alcun bisogno di ripetere il toxo-test ogni mese perché il risultato indica un'immunità permanente nei confronti dell'infezione.   »

Misura dell’embrione in sesta settimana: va bene?

20/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Il ginecologo ha l'obbligo di comunicare alla donna che aspetta un bambino l'eventuale presenza di un'anomalia: se dice che va tutto bene significa che è così.   »

Ragazzina con tosse secca e stizzosa che non passa

15/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Professor Giorgio Longo

Se le terapie effettuate contro la tosse non portano risultati e se gli accertamenti effettuati per capire le cause della tosse non hanno fatto emergere nulla, occorre pensare che il sintomo abbia un'origine psicosomatica, eventualità non certo rara in adolescenza.   »

Mamma e papà con influenza forte: è giusto affidare il neonato alla nonna?

05/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Angela Raimo

La scelta di allontanare un figlio appena nato quando si è colpiti da una malattia altamente contagiosa è saggia e si può escludere che induca il bambino a non volere più la mamma una volta guarita.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 