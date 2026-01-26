Le mestruazioni non arrivano, ma il test di gravidanza è negativo: perché?

Una domanda di: Mara Ho ovulato il 1° gennaio. L'ovulazione è stata rilevata dal test. Ho avuto rapporti quel giorno, il precedente e il 2 e 4 gennaio Da allora niente ciclo. Ho fatto due test di gravidanza, uno tre giorni fa, un altro stamattina prestissimo, la pipì era molto chiara però non urinavo da 5 ore. Potrei essere incinta o inutile che faccia altro test? E soprattutto in quel caso come mai non arriva il ciclo? Grazie mille.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

se il test di gravidanza a tre settimane dall'ovulazione è negativo significa che lei non è incinta e non serve ripeterne un altro. Le ragioni che possono determinare amenorrea, cioè il mancato arrivo delle mestruazioni, sono numerose e io non ho idea di quale possa essere la "sua" in quanto non ho alcuna informazione su di lei, non scrive neppure la sua età. Tra le cause c'è il peso corporeo che si discosta molto da quello ideale in più o in meno, le piccole cisti ovariche, lo stress protratto, le diete drastiche: solo una visita accompagnata da un controllo ecografico può determinare con sicurezza l'origine dell'amenorrea: le consiglio dunque di rivolgersi al suo ginecologo per un controllo, vedrà che sarà lui a dirle perché le mestruazioni non arrivano. Tenga comunque presente che nell'arco della vita fertile di una donna può capitare un episodio di amenorrea senza che questo sia significativo dal punto di vista medico. Aggiungo che non c'è da aspettarsi che la gravidanza inizi nel momento in cui la si cerca (anche se si individua l'ovulazione) perché le probabilità di concepire per ciclo mestruale non arrivano al 50% neppure se la donna è molto giovane quindi nel pieno della sua fertilità. Le ricordo di assumere l'acido folico, 400 microgrammi al giorno tutti i giorni per tutto il periodo pre-concezionale e almeno fino al termine del primo trimestre: serve a prevenire una gravissima malformazione nel bambino, la spina bifida. Le auguro che il suo desiderio di diventare mamma si realizza al più presto. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

