Le visite in gravidanza possono danneggiare il bambino?

Una domanda di: Fanny

Salve, sono alla prima gravidanza: 7 settimane + 6 giorni.

Sono andata al ps tre volte a distanza di una settimana, la prima volta perché ho avuto perdite scure, dopo 4 giorni per controllare che il “lieve

distacco” stesse migliorando, e oggi dopo 3 giorni nuovamente per pochissime perdite.

Tutte e tre le volte mi hanno fatto visita interna, e giorno 8 gennaio quindi fra 2 settimane circa ne ho un’altra già prenotata in clinica prima

di queste 3 volte.

Qualcuno mi ha detto che sono eccessive tutte queste visite interne, e che potrebbero creare “danni” al bambino.

Potreste spiegarmi qualcosa in più ?

Grazie anticipatamente.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

innanzi tutto chi è questo qualcuno che le ha detto che le visite interne creano danno al bambino? Non credo si tratti né di un medico né di

un’ostetrica quindi mi permetto di darle un consiglio: non dia retta alle leggende che la gente ama raccontare alle donne incinte al solo scopo di

impaurirle. Dica di sì a tutti per non entrare in polemica ma poi ascolti solo il parere e i suggerimenti del suo ginecologo. Dunque può stare

tranquilla, il bambino è ben protetto nell’utero e nessuna visita può compromettere il suo sviluppo. Mi permetto di aggiungere che lei è proprio

all’inizio della gravidanza ed entro l’8 gennaio avrà già effettuato un numero di controlli pari a quello che sarebbe sufficiente per l’intero arco

della gestazione. Se riesce, cerchi di medicalizzare meno la sua gravidanza che non è una malattia e non ha bisogno di essere monitorata di continuo.

Le auguro un bellissimo Anno nuovo.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

