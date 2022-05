L’ecografia non visualizza né sacco vitellino né embrione

vitellino, ha visionato l’eco del giorno 22 della ginecologa in ospedale,e dalle foto non vedeva il sacco vitellino, come può essere possibile? Che



Salve cara Gilda, temo di doverle dare io la brutta notizia…o forse la ginecologa che l’ha vista privatamente le ha fissato un ulteriore appuntamento? Se oggi non si vede non solo l’embrione ma nemmeno più il sacco vitellino significa purtroppo che la sua gravidanza non sta evolvendo e che siamo con tutta probabilità di fronte ad un aborto interno molto precoce (5 settimane di sviluppo).

Magari è alla sua prima gravidanza e questo capisco che sia una doccia non fredda ma gelida. La cosa che mi sembra opportuno sapere è che in caso di aborto interno così precoce, non c’è alcuna urgenza di effettuare il raschiamento per pulire l’utero e ci si può dare fino a 3-4 settimane di tempo per attendere che la natura faccia il suo corso. Non ci sono rischi di infezioni a carico della gravidanza che si interrompa spontaneamente nell’utero e scegliendo la condotta di attesa si può con più calma metabolizzare la notizia spiacevole e lasciare andare questo minuscolo fagiolino per la sua strada.

Sarei propensa anche a suggerirle un ulteriore ultimo controllo ecografico a distanza per sincerarsi della sua situazione…a volte i miracoli accadono!

Nel frattempo la invito a non avere paura in quanto una gravidanza che si interrompe così precocemente, non necessita di solito l’esecuzione del raschiamento uterino e si può invece optare per la cosiddetta condotta di attesa in cui si aspetta che arrivi una mestruazione poco più abbondante del solito.

Le sono vicina anche se a distanza e resto a disposizione se desidera, cordialmente.

