L’ecografia può sbagliare il sesso?

Una domanda di: Elisa

Il giorno 11-05-2021 ho fatto la visita a 15+2 e il ginecologo si è espresso dicendo che è maschio… Il 15 giugno avrò la morfologica. Secondo voi si può essere sbagliato confondendo il pisellino con il cordone ombelicale? Nell’ecografia si vede una piccolissima sporgenza.





Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, innanzitutto complimenti per questo suo meraviglioso evento. L’ecografia ostetrica effettuata a 15 settimane è in grado di identificare il sesso del bambino, anche se è vero che potrebbero essere presenti effetti confondenti che a volte possono indurre in errore. Mi sento di aggiungere comunque che se il medico comunica il sesso è perché è sicuro di quello che vede, altrimenti è più probabile che, nel dubbio, si astenga. Premesso tutto questo, la certezza del sesso del suo bambino l’avra senz’altro il 15 giugno, quando la gravidanza sarà in epoca più avanzata. Per quanto mi riguarda non posso dirle nulla perché nella foto che mi ha inviato il sesso non è individuabile. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto