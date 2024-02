L’ecografia può sbagliare la datazione di 4 settimane?

Una domanda di: Rebecca

Salve Dottoressa, ho un dubbio che mi affligge dall’inizio della gravidanza. Sono incinta di 26 settimane e 6 giorni. La mia data presunta del parto è il 10 Maggio, cioè vorrebbe dire un concepimento a fine agosto. Ok il mio dubbio è questo, la mia ultima mestruazione di agosto non la ricordo con esattezza perché fino ad allora prendevo la pillola. Ho avuto un rapporto completo il 5 luglio sotto anticoncezionale, quel mese ho deciso di non fare la pausa di 7giorni e ho notato alcune perdite, ciò mi ha fatto decidere di interrompere l’ anticoncezionale e così mi sono arrivate le mestruazioni che non ricordo con esattezza. Intorno al 7/9 di agosto, ho rapporti completi durante tutto il mese di agosto e il 9 di settembre scopro di essere incinta. Faccio una prima ecografia il 14 di settembre e mi viene detto di essere alla 6^ settimana di gestazione. Ne faccio un altra il 6 di ottobre in cui mi viene detto di essere a 8 settimane e 4 giorni. In seguito, ne faccio una il 2 novembre quella effettiva per dirmi di quante settimane esatte fossi e mi è stato detto che ero di 12 settimane e 6 giorni, però che il feto, essendo rannicchiato, avrebbe potuto essere di qualche giorno in più dato che non è stata presa la misura effettiva. Adesso mi è sorto un dubbio: potrei avere concepito il 5 di luglio? E essere incinta di più settimane? So che non avrebbe molto senso, però ho veramente bisogno di una conferma professionale. Grazie mille.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora,

capisco la sua preoccupazione ma posso confermarle che l’ecografia non può sbagliarsi addirittura di 4 settimane per quanto riguarda la datazione della gravidanza! Se lei avesse concepito a luglio (immaginiamo entro la prima metà del mese visto il rapporto del 5 luglio) il suo termine di gravidanza non sarebbe il 10 maggio ma addirittura l’inizio di aprile! In tutte le ecografie che lei ha effettuato, anche se esiste una minima discrepanza rispetto alla datazione, si parla comunque di qualche giorno di differenza e non certo di settimane! Infatti, se abbiamo una discrepanza tra le misure dell’embrione e quelle attese di oltre una settimana, siamo tenuti a ridatare la gravidanza ossia aggiustare la data del termine della stessa, cosa che non è stata mai necessaria nel suo caso. Questa ridatazione si può proporre soltanto entro il primo trimestre di gravidanza in quanto solo in questo periodo l’embrione prima e il feto poi, crescono in maniera “standard”, mentre in seguito entreranno in gioco variazioni di tipo genetico, ambientale, nutrizionale…Lei ha effettuato ben tre ecografie nel primo trimestre e quindi possiamo essere ragionevolmente certi che il suo concepimento è stato verso il 17 di agosto (giorno più, giorno meno). Attenzione però che il concepimento non sempre coincide con la data del rapporto fecondante! Può accadere infatti che ci sia fino ad una settimana di scarto tra questi due in quanto, se la donna è in fase fertile, gli spermatozoi possono sopravvivere nel tratto genitale femminile fino a 7 giorni…portando con maggior facilità al concepimento di una bimba (gli spermatozoi con la X sono più lenti ma più resistenti di quelli che portano la Y), viceversa se il rapporto fecondante coincide con l’ovulazione, sarà maggiore la probabilità di un bimbo in quanto gli spermatozoi che portano la Y sono più veloci ma meno resistenti…non è meravigliosa la Natura?

Spero di averle risposto e di averla rassicurata, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

