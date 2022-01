L’ecografista dice “maschietto” ma i parenti non sono d’accordo

Una domanda di: Elidona

Ho fatto la morfologica e la genecologa mi ha detto che è un maschietto, ma i parenti continuano a confondermi le idea, secondo loro è femmina. Lei riesce a capire da questa eco più o meno il sesso? Grazie in anticipo.





Patrizia Mattei Patrizia Mattei

Gentile signora,

purtroppo da una singola foto si rischia di sbagliare. Non mi sento di pronunciarmi in merito ma se la sua ginecologa, che durante l’ecografia di immagini ne ha viste tante, ha detto che il suo bambino è un maschietto direi che deve crederci. Non so su che base i parenti sostengono un’altra ipotesi, cioè che si tratti di una bambina, ma penso sia più probabile che si sbaglino loro. In ogni caso farà altre ecografie che le confermeranno il sesso. Mi tenga aggiornata, se lo desidera. Con cordialità.

