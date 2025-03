L’ecografo ha rilevato l’embrione, ma il valore delle beta preoccupa

Una domanda di: Silvia Salve, sono incinta da 7 settimane+3giorni, ultima mestruazione il 18 gennaio. La settimana scorsa ho fatto ecografia transvaginale, nella norma, abbiamo sentito anche il battito dell'embrione. Unica perplessità del ginecologo è l'esame della beta hcg con valori superiori alla media: il 27 febbraio era 65.000, il 5 marzo 160.000, 8 marzo 270.000, 10 marzo 310.000. Ho tante paure e non so cosa pensare. Quali sono i rischi?



Cara Silvia,

non capisco la necessità di questi dosaggi ora che la gravidanza è sicuramente evolutiva e può essere monitorata per via ecografica.

Il ricorso a questi dosaggi genera sempre ansia e preoccupazioni fuori luogo e quindi io direi di non prenderli in considerazione, senza che questo metta in dubbio la competenza e l’attenzione con cui il suo ginecologo la sta seguendo. Cordialmente.



