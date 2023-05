LEEP: dopo averla fatta è normale avere perdite di sangue scuro?

Una domanda di: Antonella

Ho fatto una LEEP (Loop Electrosurgical Excision Procedure) perché avevo un C3: dopo un mese ho ricevuto il risultato della biopsia, tutto ok, devo andare al controllo fra sei mesi. Però ho delle perdite di sangue scuro, sembra che stiano per arrivare le mestruazioni, che l’ultima volta ho avuto il 29 aprile fino a 4 maggio. Vorrei sapere se è un fenomeno normale, grazie.



Dottor Filippo Murina Dottor Filippo Murina

Gentile Signora,

dopo una Leep, acronimo che identifica una procedura conservativa di asportazione delle lesioni precancerose del collo dell’utero, si forma una sorta di rivestimento cicatriziale, definito “escara”, che tende a staccarsi spontaneamente dopo un tempo variabile, in genere di 5-10 giorni, dando luogo a una perdita

di sangue più o meno rilevante. Tutto ciò è normale e fa parte del processo di guarigione della lesione. Diventa necessario recarsi nella sede di esecuzione del trattamento solo se la perdita ematica risulta essere molto copiosa, evenienza rara correlata alla presenza di piccole vene che rimangono leggermente aperte (beanti).

Con cordialità.



