Legatura delle tube: potrebbe iniziare lo stesso una gravidanza?

Salve, ho 39 anni e ho chiuso le tube nel 2015 dopo il 3 cesarei, ho avuto il ciclo sempre regolare, questo mese invece niente, mi devo preoccupare? Posso fare il pap test? Grazie, mille!



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Teresa, la legatura tubarica in alcuni studi dimostra un anticipo di qualche mese della menopausa, parliamo di 6-12 mesi, non di anni. Quindi questa irregolarità non è basata sul precedente intervento effettuato per poter contare su una contraccezione definitiva. Il suo curante deciderà in base al riscontro clinico se fare ulteriori accertamenti per questo flusso che non si è presentato. Tenga presente che nell’1 per 1000 dei casi è possibile che, nonostante la legatura tubarica, si possa realizzare un concepimento per cui per scrupolo un test di gravidanza sulle prime urine del mattino ci dà tranquillità al riguardo, se negativo ci fa escludere un’eventualità remotissima ma non impossibile. Nessun problema nell’eseguire il pap test che può essere effettuato in qualsiasi epoca della vita fertile o non fertile della donna. Con cordialità.

