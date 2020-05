Legumi: si possono dare a sei mesi?

Una domanda di: Sara

Vi volevo chiedere un piacere: mi potreste dire se posso iniziare a far mangiare i legumi a mio figlio a sei mesi e mezzo, che soffre di

reflusso. Vorrei fare un menu settimanale, se mi potete dare un aiuto.

Vi ringrazio molto.





Gentile lettrice, i legumi io li consiglio a partire dai 9 mesi, non prima e meglio sempre quelli decorticati.

La pappa base dovrebbe essere costituita da:

• brodo vegetale (all’inizio costituito da patate, carote e zucchine) con o senza passato di verdure: 180 grammi circa

• cereali (crema di riso o di mais e tapioca): 3 cucchiai

• olio di oliva extravergine: 2 cucchiaini

• carne 10 grammi o formaggio tipo crescenza 20 grammi. Il parmigiano reggiano stagionato non deve essere aggiunto se si propone la carne, ma può essere l’alternativa alla carne stessa, in una quantità di 10 grammi.

Il brodo verrà aggiunto alla crema di riso e a crudo va messo l’olio extravergine.

La frutta è importante già a questa età e può offrirla grattugiata oppure omogeneizzata. dai sei mesi va bene anche l’introduzione della seconda pappa, per cena. Potranno essere usate pastine al glutine e si continuerà con l’offerta di cereali vari, riso e semolino. Ovviamente vanno anche inserite frutta e verdure, queste ultime passate. In poche settimane si pososno introdurre nell’alimentazione tutti i tipi di cibo con un graduale e continuo inserimento di nuovi alimenti.

Sono d aevitare i cibi molto lavorati, i cibi piccanti, i cibi eccitanti (cioccolata, caffè…) o gli alimenti industriali non specificatamente prodotti per bambini più piccoli di un anno. Assolutamente vietate le bevande zuccherate. Ci sono poi regole che è opportuno rispettare:

1. Non forzare! Se il bambino non accetta i nuovi sapori, attendere 2-3 giorni, poi riprovare.

2. Non usare trucchi. Il bambino deve imparare che esiste un pasto dolce (latte) ed uno “sapido” (pappa). E’ altamente diseducativo e scorretto usare trucchetti tipo: aggiungere zucchero, mettere la frutta davanti al cucchiaino di pappa, mischiare il liofilizzato al latte, etc.

3. Non aggiungere mai sale

4. Non aggiungere zucchero

5. Usare il cucchiaino per la pappa, mai il biberon

6. Offrire sempre acqua al pasto

7. Introdurre nuovi alimenti, in modo graduale

8. Scegliere la consistenza della pappa secondo il gusto del bambino

9. Se mostra di avere ancora fame, aumentare le quantità di passato di verdure e/o dei cereali, non quelle della carne

10. Non far “assaggiare” cibi elaborati dal piatto di mamma e papà.

Cari saluti.



