Lei e lui 0 positivo: i figli possono avere problemi?

Una domanda di: Angela

Vorrei fare una domanda. Io sono del gruppo sanguigno 0 positivo con anemia mediterranea e il mio partner pure: i figli che verranno

potrebbero avere dei problemi?



Faustina Lalatta Faustina Lalatta

Gentile signora,

leggendo il suo messaggio ho avuto un attimo di incertezza.

Inizialmente avevo capito che foste entrambi portatori del gruppo 0 Rh positivo ed entrambi portatori di anemia mediterranea. In questo caso dovreste rivolgervi subito ad un ambulatorio di genetica. Perché sareste a rischio di avere un figlio malato di beta-talassemia.

Se invece, come ho pensato dopo rileggendo la sua domanda, solo lei è portatrice sana di anemia mediterranea, ma siete invece tutti e due con gruppo 0 Rh positivo, non avrete rischi riproduttivi superiori alle altre coppie.

Cordiali saluti.

