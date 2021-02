L’elastico dei pantaloni della mamma fa male al bambino in utero?

Una domanda di: Rosy

Sono in attesa alla 35ma settimana e mi chiedevo se l’elastico dei pantaloni sbatte sulla parte bassa del pube o sulla pancia il bambino percepisce qualcosa? Si fa male? Scusate per la domanda ma è una paranoia che mi porto dietro da un po’.



Buongiorno signora, lo spessore della parete addominale, i visceri , la parete uterina e il liquido amniotico dentro il quale nuota il feto mettono sicuramente al riparo dal disagio provocato dall’elastico del pantalone o della mutanda che comunque è meglio per lei, per il suo comfort e non per il bambino non stringa troppo. Sperando di esserle stato utile, la invito a vivere con maggiore leggerezza e serenità questo periodo della vita destinato a essere ricordato con gioia. Cordiali saluti



