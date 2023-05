L’embrione cresce, le beta aumentano ma non si vede il battito: perché?

Una domanda di: Serena

Buonasera dottore, ho avuto l’ultimo ciclo il 28 marzo, le prime beta sono del 05/05 sono 3.202, le seconde del 09/05 7.974, le terze del 12/05 12.506 e le ultime del 18/05 16.780. Effettuata prima visita ecografica il 22/05 embrione senza battito e dimensione 2.5 mm.. ripetuta ecografia oggi 26/05 dimensioni 6 mm ma niente battito.. mi hanno detto di aspettare 10 giorni ma le domande dentro di me sono tante … vorrei capire come mai l’embrione cresca in assenza di battito loro mi dicono che sicuramente si tratta di aborto spontaneo ma io non ho avuto nessun dolore nessuna perdita, continua la tensione mammaria e qualche nausea.. e sopratutto l’embrione cresce.



Cara Serena,

io sarei più ottimista dei colleghi che l’hanno assistita e penso che in questa fase cosi precoce di gravidanza a fronte di buona progressione delle beta, assenza di perdite e tutti i sintomi di gravidanza si possa pensare che le ecografie siano ancora precoci per vedere l’evidenza di un’attività cardiaca embrionaria.

In questo momento un elemento che può dare una conoscenza in più è il dosaggio del progesterone, ma è soprattutto l’ecografia che aiuta a capire come sta evolvendo la gestazione.

Nel frattempo può fare vita normale, non vi sono provvedimenti da prendere e spero che fra 7-10 giorni ci scriva che è stato visto un battito e che la prognosi della gravidanza sia favorevole. Mi tenga aggiornato. Cordialmente.

