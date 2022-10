L’embrione cresce ma non si vede il battito: perché?

Una domanda di: Chiara

Buongiorno dottoressa, sono alla mia terza gravidanza, 8 settimane e 2 giorni.l, u.m. 27 agosto 2022. Prima eco effettuata a 6+2, presenza della camera gestazionale, assenza di battito, embrione 2.2 mm. Questa mattina 8+2, embrione cresciuto a 4.5 mm, ma battito ancora assente. Aggiungo che sto ancora allattando la mia seconda bimba. È possibile che l’embrione sia ancora troppo piccolo per visualizzarne il battito? E che quindi la gravidanza sia iniziata dopo rispetto invece a ciò che avevamo calcolato? Oppure è più verosimile un aborto interno? La ringrazio anticipatamente per la sua risposta.



Gentile signora, è ancora presto per essere certi di cosa stia succedendo: in un embrione di meno di 6 mm il battito potrebbe non essere ancora visibile. È quindi necessario attendere un’altra settimana per verificare se il battito finalmente compare. Il fatto che l’embrione sia cresciuto è certamente un buon segno e probabilmente il fatto che stia ancora allattando ha scombussolato un po’ gli ormoni e la gravidanza è in verità insorta più tardi di quanto lei creda. Cari saluti.

