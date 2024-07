L’embrione non si vede a sette settimane di gravidanza

Una domanda di: Pia Naomi

Ho fatto la prima ecografia a 7 settimane …camera vuota…la mia ginecologa mi ha detto di ripetere le beta ogni 48h e così è stato. Beta

in aumento abbastanza alte, alla prossima ecografia il 24 luglio dovrei essere a 8+6. Ammetto che durante l’eco io vedevo in alto a destra uno sfarfallio…ma

comunque la ginecologa non si è sbilanciata…. Le giro la mia “camera vuota“ posso avere gentilmente un suo parere? La ringrazio in anticipo…



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, lei mi ha mandato la foto dell’ecografia ma immagino che la dottoressa le abbia rilasciato anche il referto con l’interpretazione dell’esame. L’ecografia ha di bello il fatto di essere un esame dinamico, capace di farci osservare lo sfarfallio del battito cardiaco oppure i movimenti del piccolo grande ospite…

Nel suo caso abbiamo il dato confortante delle beta-bCH in rapido aumento, ma allo stesso tempo c’è questa camera vuota dove la ginecologa non ha ancora visualizzato l’embrione nonostante lei sia in teoria a 7 settimane di amenorrea (cioè dall’ultima mestruazione).

Purtroppo ci vuole grande pazienza: solo l’ecografia del 24 luglio ci potrà dire se la sua gravidanza stia procedendo al meglio oppure sia purtroppo destinata ad interrompersi.

Lei ha visto uno sfarfallio…anche questo potrebbe essere un dato confortante, quasi una premonizione al di là del dato medico oggettivo (se l’avesse visto, sono certa che la collega lo avrebbe riportato nel referto).

So di non averle risposto in modo univoco, purtroppo non posso dirle di più, ma l’abbraccio a distanza nella convinzione che il suo desiderio di maternità si realizzerà.

Mi tenga aggiornata se desidera, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto