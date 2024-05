L’embrione non si vede in 6^ settimana: c’entra con le beta che non raddoppiano?

Una domanda di: Paola

Sono rimasta incinta con la sindrome dell’ovaio policistico PCOS. Sono molto felice ma le beta aumentano poco e in 6^ settimana con l’ecgrafia l’embrione ancora non si vede. C’è del vero nel fatto che dopo aver raggiunto il valore di 1000 le beta-hCG non raddoppiano più?





Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Ilaria,

in una donna con cicli irregolari la maturazione del follicolo qualche volta richiede più giorni dei canonici 14 delle donne con cicli ogni 28 giorni e occorrearrivare a 6 settimane precise per vedere un battito.

Anche 48 ore prima si può non visualizzarlo anche con un decorso del tutto favorevole.

Spero ci chiami per dirci che un successivo controllo ha visto tutto in ordine e non faccia conto su dosaggi delle beta-hCG perché creano confusione mentre l’ecografia ci dà un risultato immediato e del tutto informativo.

Vediamo cosa ci dirà il controllo a 7 giorni da questa ecografia. Cordialmente.

