L’embrione non si vede: si è interrotta la mia gravidanza?

Una domanda di: Martina

In data 3-11-2021 ho avuto l’ultima mestruazione (ciclo regolare di 31 giorni) ed ho avuto un ciclo regolare con 2 rapporti (indicativamente verso il 21/24 novembre) solo nel periodo fertile (ovulazione giusta e non in ritardo). Ho fatto due test di gravidanza tutti positivi. Il 21/12 ho fatto la prima visita ecografica che ha evidenziato che la camera gestazionale è vuota e piccola (più o meno di 5 settimane) rispetto al periodo in cui dovrei trovarmi. Il ginecologo non era molto ottimista per il proseguo della gravidanza, anche in relazione alla perdita completa di tutti i sintomi. Le beta ieri erano 20585. Preciso che non ho avuto perdite. Quante speranze ho di proseguire la gravidanza? La ringrazio.



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega Premesso che in un ciclo regolare di 31 giorni l'ovulazione è circa il 17mo giorno (20/11), immagino che lei abbia riconosciuto correttamente i giorni fertili e che in quel ciclo l'ovulazione sia avvenuta in ritardo: intorno al 24-25, e così il concepimento. L'eco del 21/12 sarebbe in prossimità della sesta settimana, poco prima. I valori delle beta-hCG sono buoni. Può essere un ritardo nel concepimento, anche se l'embrione potrebbe già vedersi. Di più non posso dire: ripeterei il controllo ecografico prima di fine anno, così si dovrebbe chiarire bene la situazione. Con cordialità.