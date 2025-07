Lenticchie cotte per 30 minuti: ci sono rischi?

Chiara Boscaro Chiara Boscaro

Gentile Signora,

se le lenticchie sono state cotte per circa 30 minuti, è molto probabile che i batteri potenzialmente presenti siano stati inattivati con la cottura, anche se sono rimaste leggermente "al dente". I legumi secchi, come le lenticchie, non sono tipicamente veicolo di batteri pericolosi per la gravidanza (come Salmonella o Listeria) quando vengono cotti correttamente, perché la temperatura di cottura supera facilmente i 100°c, sufficiente per uccidere la maggior parte dei patogeni. La cottura di 30 minuti (in acqua bollente) è generalmente più che sufficiente per garantire la sicurezza alimentare, anche se le lenticchie non sono morbidissime. Attenzione in ogni caso a non consumare i legumi appena ammollati (senza cottura): in quel caso il rischio microbiologico è più alto. Dopo la cottura è importante conservare bene i legumi, se non refrigerati in modo corretto (cioè se non sono messi in frigorifero) possono sviluppare una carica batterica. Ricordo che è ideale consumare i legumi almeno 2-3 volte a settimana in un regime alimentare bilanciato. Cordiali saluti.







