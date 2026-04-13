Lesione misteriosa in una bimba di 12 anni

Dottor Leo Venturelli A cura di Leo Venturelli - Dottore specialista in Pediatria Pubblicato il 13/04/2026 Aggiornato il 13/04/2026

Per stabilire l'origine di una lesione che interessa i genitali esterni di una ragazzina è necessaria una visita dermatologica, durante la quale vengono valutati anche gli eventuali sintomi associati.

Una domanda di: Daniela
Mia figlia di 12 anni ha una lesione, mi passi il termine con un piccolo condiloma: non so a chi rivolgermi perché mi palleggiano da una parte e l’altra.

Leo Venturelli
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Gentile signora,
in primo luogo le dico che il medico di riferimento in simili eventualità è il dermatologo in quanto siamo di fronte a una lesione della pelle ed è lui lo specialista che più di tutti può essere in grado di individuarne l'origine. Dalla foto che mi ha mandato non mi sembra che ci siano escrescenze o verruche che facciano pensare a un'infezione da papilloma virus, anche se non me la sento di escluderlo completamente. Tuttavia tenga presente che l'infezione che lei cita è trasmessa attraverso i rapporti sessuali e qui stiamo parlando di una bambina di 12 anni, quindi mi viene davvero difficile ipotizzarla. A mio avviso, potrebbe più facilmente trattarsi dell'esito di un microtrauma, dovuto per esempio a uno sfregamento continuo della parte (succede per esempio a chi fa sport). Lei non mi riferisce se la lesione è associata ad altri sintomi, come bruciore e prurito, che sono manifestazioni che possono orientare la diagnosi. Di sicuro non posso dire di più a distanza e con così poche informazioni, quindi le consiglio senza dubbio di prendere appuntamento con un dermatologo. Nel frattempo, la lesione va tenuta pulita: si deterge con acqua tiepida, ed è consigliabile che sua figlia indossi indumenti larghi che non comprimano la parte. Mi tenga aggiornato. Cari saluti.

Lesione misteriosa in una bimba di 12 anni

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